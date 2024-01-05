كمال درويش: عودة طارق حامد للزمالك يوازى انتقال التوأم حسن للقلعة البيضاء

القاهرة - سامية سيد - أكد كمال درويش، رئيس نادي الزمالك الأسبق، أنه يتمنى عودة طارق حامد للزمالك، وستكون تلك الصفقة موازية لصفقة انتقال التوأم حسام وإبراهيم حسن للزمالك.

وقال كمال درويش لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي مينا ماهر على قناة الزمالك، إن وجود طارق حامد مع هذا الجيل من اللاعبين سيكون بمثابة القائد الذي يبث فيهم روح الانتصار في الأوقات الصعبة، وهو نفس ما كان يقوم به حسام وإبراهيم في فترة سابقة. وشدد درويش على أن عودة طارق حامد ضرورة في تلك المرحلة وستؤثر بالإيجاب على أغلب لاعبي الزمالك.

ووجه كمال درويش كلمة لجماهير الزمالك مؤكدًا أنه متفهم لتعجلهم في حل أزمات النادي والضغط على مجلس الإدارة، لكن يجب منح المجلس الحالي مزيدا من الوقت وأن الجماهير تؤكد أن القائمة بالكامل نجحت وقالوا إنهم يعلمون المشاكل جيدًا، وهو أمر متفق معه، لكن في النهاية يجب أن نترك للمجلس مزيدا من الوقت لحل الأزمات المتراكمة والتي يأتي على رأسها غرامات الفيفا.

وأشار درويش إلى أن المجلس بدأ في تنفيذ فرع أكتوبر، حيث تم تغيير بعض الأمور في الرسومات، وهو حلم قديم له شخصيًا، خاصة أن موقع الزمالك بأكتوبر مميز للغاية وسيجلب ملايين للنادي ويحقق أرباحا كبيرة تساعد في نهضة النادي في الفترة القادمة.