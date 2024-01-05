شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرسل قائمة منتخب الشاطئية فى كأس العالم للاتحاد الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرسل اتحاد الكرة اليوم الجمعة، إلى الاتحاد الدولي، القائمة النهائية لمنتخب مصر للكرة الشاطئية التي تخوض منافسات كاس العالم بالإمارات، في الفترة من 15 إلى 25 فبراير 2024 بمشاركة 16 منتخباً.

واختار مصطفى لطفى المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، قائمة أولية تضم 20 لاعبا، حيث يقع الفراعنة فى المجموعة الأولى مع منتخبات الإمارات والولايات المتحدة وإيطاليا.

وتضم القائمة الأولى لكاس العالم كلا من: "زيزو الصباح، محمد السيد، إبراهيم حسن، مصطفى عبده، أحمد حمدى، مصطفى سمير، إسلام أحمد، مصطفى أحمد، مصطفى على صاصا، حسان محمد، أحمد الشحات، حسام باولو، الحسينى طه، هيثم عاطف كوستا، عبد الرحمن حسن الشافعى، محمد عبد النبى، إسماعيل بهجت، أحمد سليمان إيشا، محمد السيد أبو المعاطى ومحمود عماد".

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم التى ستقام فى الإمارات فبراير المقبل عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى للبطولة، وسيواجه الفراعنة منتخبات إيطاليا، الإمارات وأمريكا.