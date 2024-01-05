شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب 2005 يختتم معسكره التدريبي على استاد القاهرة الدولى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم منتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة وائل رياض، اليوم الجمعة، معسكره التدريبي، الذى أقيم على الملعب الفرعي لإستاد القاهرة، في ضوء خطة الجهاز الفني لاكتشاف المواهب ومنحهم الفرصة للانسجام.

وانطلق معسكر المنتخب الاثنين الماضي، ويستمر حتى اليوم الجمعة ، وحرص خلاله الجهاز الفني لمنتخب الشباب على التواصل دائما مع اللاعبين من خلال المعسكرات المتواصلة، لتحفيظ اللاعبين أفكار الجهاز الفني.

وبدأ وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، مشواره مع المنتخب يوم 2 أكتوبر الماضي بعد اعلان اتحاد الكرة قرار تكليفه بهذه المهمة أي منذ 92 يوما تقريبا، وخلال هذه الفترة أقام المنتخب 6 معسكرات بواقع 36 يوما واختار خلالها 159 لاعبا من 72 ناديا.

وانطلق معسكر منتخب الشباب الخاص باللاعبين المحترفين ومزدوجي الجنسية بالقاهرة الأسبوع الماضي، وحرص وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب على الترحيب باللاعبين المحترفين بالخارج ومزدوجي الجنسية وأولياء الأمور قبل انطلاق المعسكر.

وأقيم المعسكر لأول مرة من نوعه، في اطار خطة الجهاز الفني لمنتخب الشباب للبحث والتنقيب عن أفضل العناصر في الداخل والخارج لتدعيم منتخب مصر للشباب الذي يعتبر نواة المنتخب الوطني الأول في المرحلة المقبلة.