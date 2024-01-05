شكرا لقرائتكم خبر عن مختار: 3 لاعبين يشبهوننى فى أدائى بالملاعب.. وهذه حقيقة تفويتى للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مختار مختار نجم الأهلي السابق عن اللاعب الذي يشبهه في الأداء بالملعب وقت وجوده في الملاعب.

وقال مختار في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" : "هناك لاعبين على أعلى مستوى في مركزي مثل حسين الشحات يؤدي بشكل جيد للغاية وهناك الثنائي المحترف محمود تريزيجيه وعمر مرموش، وهناك لاعبين كثيرين يشبهوني وأفضل مني".

وعن رده على الاتهامات التي كانت تطوله بشأن التفويت أمام الأهلي من جماهير المنافس؟، علق: "الجميع يعمل أنني كنت إنسان عادل خلال فترة تدريبي ولا أظن أن يكونوا قد قالوا علي ذلك، وان كان قد حدث فهو كلام لا يشغلني".

وبسؤال.. لماذا أنت بعيدا عن العمل في الأهلي سواء في لجنة التخطيط او قطاع الناشئين أو قطاع الكرة بشكل عام رغم خبراتك الكبيرة؟، جاء رده: "من الصعب العمل في قطاع الناشئين خلال الوقت الحالي، ولكن لو هناك فرصة للإشراف عليه قد أفكر في ذلك، وفي لجنة التخطيط يوجد محسن صالح وزكريا ناصف، وهم مثلي تماما فيما يخص الخبرات، والإدارة هي من اختارتهم وهم يقوموا بدورهم".

وردا على الانتقادات التي تطول لجنة التخطيط عبر السوشيال ميديا، أكد: "من الطبيعي أن تحدث انتقادات مع أي تراجع في المستوى وعندما يتحسن الأداء ويكون هناك مكاسب وبطولات الجمهور يسكت وهي حالة معروفة، وظاهرة طبيعية وتحدث بشكل مستمر".