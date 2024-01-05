شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواصل تدريباته كامل العدد اليوم وفيتوريا يضع خطة ودية تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل منتخب مصر اليوم الجمعة معسكره التدريبي المقام بالعاصمة الإدارية، استعدادا لمواجهة تنزانيا الودية المقرر لها بعد غدا الأحد في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق 13 يناير الجاري بكوت ديفوار.

ويخوض المنتخب مرانه اليوم كامل العدد للمرة الأولى بعد انضمام محمد صلاح أمس الخميس، وجاهزية محمد الشناوي وأحمد الشناوي التامة للتدريبات الجماعية بعدما بدأ المشاركة جزئيا منذ أول أمس الأربعاء.

ويضع فيتوريا اليوم خطة الاستعداد لمباراة تنزانيا الودية، حيث يضع التشكيل الأقرب للمباراة، ويمنح لاعبيه التعليمات الفنية والتكتيكية الخاصة باللقاء الذى يعتبر بروفة أخيرة قبل البطولة القارية.

وجاءت القائمة النهائية للمنتخب بعد استبعاد أسامة جلال وكوكا وضم ياسر إبراهيم ومهند لاشين كالتالي : "حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبح، والدفاع : أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر – ياسر إبراهيم - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى، والوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو – مهند لاشين - محمود حمادة، والهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا، احمد حسن كوكا .