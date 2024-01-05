شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى الأهلى يقترب من مودرن فيوتشر ضمن صفقة عمر كمال عبد الواحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب ثلاثى النادى الأهلى صلاح محسن وأحمد خالد كباكا ومحمد عبد الله "بيدو" من الانتقال إلى فريق مودرن فيوتشر خلال الميركاتو الشتوى الجارى، ضمن صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر إلى النادى الأهلى.

وكشف مصدر مسئول بنادى مودرن فيوتشر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مودرن فيوتشر أتم اتفاقه مع الأهلى على انتقال اللاعبين الثلاثة ضمن الصفقة المنتظرة بالإضافة إلى مبلغ مادى.

وانتظم عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر فى تدريبات المنتخب الوطنى داخل معسكر الفراعنة المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك استعداداً للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية التى تنطلق فى كوت ديفوار يوم 13 يناير الجارى.

وعاد فريق مودرن فيوتشر للتدريبات الجماعية تحت قيادة البرتغالى ريكاردو فورموسينيو بالملاعب الفرعية لاستاد القاهرة الدولى استعدادا لخوض مباريات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وحقق مودرن فيوتشر المركز الثانى فى كأس السوبر المكون من 4 فرق للمرة الأولى، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح فى نصف النهائى وخسارة النهائى أمام الأهلى 4-2 فى الوقت الإضافى.

وأوقعت قرعة بطولة كأس الرابطة، نادى مودرن فيوتشر بالمجموعة الأولى رفقة الاتحاد السكندرى وسموحة وبلدية المحلة، وتم تقسيم الفرق إلى أربعة مجموعات على أن يصعد الأول والثانى إلى دور الثمانية.