شكرا لقرائتكم خبر عن 110 ملايين و650 ألف يورو القيمة التسويقية لكأس الرابطة بعد انسحاب القطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق النسخة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والتى اعتذر عنها قطبى الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، وفى غياب القطبين وصلت القيمة التسويقية للفرق الـ16 المشاركة فى كأس الرابطة إلى 110 ملايين و650 ألف يورو، وجاءت قيمة الفرق في المجموعات الأربعة من بطولة كأس الرابطة التي يحمل فريق سيراميكا لقبها ، وجاءت المجموعات كالتالي:



المجموعة الأولى: فيوتشر - الاتحاد السكندري - سموحة - بلدية المحلة. المجموعة الأولى: فيوتشر - الاتحاد السكندري - سموحة - بلدية المحلة.

مودرن فيوتشر: 9 ملايين و930 ألف يورو

الاتحاد: 5 ملايين و950 ألف يورو

سموحة: 5 ملايين و700 ألف يورو

بلدية المحلة: 2 مليون و650 ألف يورو



المجموعة الثانية: بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد إف سي. المجموعة الثانية: بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد إف سي.

بيراميدز: 21 مليونا و730 ألف يورو

فاركو: 5 ملايين و750 ألف يورو

طلائع الجيش: 5 ملايين و900 ألف يورو

زد: 4 ملايين و980 ألف يورو



المجموعة الثالثة: سيراميكا - إنبي - الإسماعيلي - الداخلية. المجموعة الثالثة: سيراميكا - إنبي - الإسماعيلي - الداخلية.

سيراميكا: 10 ملايين و830 ألف يورو

إنبي: 5 ملايين و80 ألف يورو

الإسماعيلي: 4 ملايين و50 ألف يورو

الداخلية: 2 مليون و630 ألف يورو



المجموعة الرابعة: المصري - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة. المجموعة الرابعة: المصري - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة.

المصري: 9 ملايين و480 ألف يورو

المقاولون: 5 ملايين و980 ألف يورو

البنك الأهلي: 7 ملايين و600 ألف يورو

الجونة: 2 مليون و500 ألف يورو

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، بالتنسيق مع عامر حسين المشرف العام على المسابقات، انطلاق مباريات بطولة كأس الرابطة 8 يناير الجارى.