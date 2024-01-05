شكرا لقرائتكم خبر عن 110 ملايين و650 ألف يورو القيمة التسويقية لكأس الرابطة بعد انسحاب القطبين والان مع تفاصيل الخبر
المجموعة الأولى: فيوتشر - الاتحاد السكندري - سموحة - بلدية المحلة.
مودرن فيوتشر: 9 ملايين و930 ألف يورو
الاتحاد: 5 ملايين و950 ألف يورو
سموحة: 5 ملايين و700 ألف يورو
بلدية المحلة: 2 مليون و650 ألف يورو
المجموعة الثانية: بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد إف سي.
بيراميدز: 21 مليونا و730 ألف يورو
فاركو: 5 ملايين و750 ألف يورو
طلائع الجيش: 5 ملايين و900 ألف يورو
زد: 4 ملايين و980 ألف يورو
المجموعة الثالثة: سيراميكا - إنبي - الإسماعيلي - الداخلية.
سيراميكا: 10 ملايين و830 ألف يورو
إنبي: 5 ملايين و80 ألف يورو
الإسماعيلي: 4 ملايين و50 ألف يورو
الداخلية: 2 مليون و630 ألف يورو
المجموعة الرابعة: المصري - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة.
المصري: 9 ملايين و480 ألف يورو
المقاولون: 5 ملايين و980 ألف يورو
البنك الأهلي: 7 ملايين و600 ألف يورو
الجونة: 2 مليون و500 ألف يورو
وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، بالتنسيق مع عامر حسين المشرف العام على المسابقات، انطلاق مباريات بطولة كأس الرابطة 8 يناير الجارى.
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