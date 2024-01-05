شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام صلاح محسن مع الأهلى بعد خروجه من حسابات كولر.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج صلاح محسن مهاجم الأهلى من حسابات السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق، ليصبح أقرب اللاعبين للخروج من القلعة الحمراء فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

كولر لا يعتمد على صلاح محسن الفترة الماضية، وفتح الباب لرحيله، خاصة أنه يدفع بـ محمود كهربا فى مركز الهجوم، وأنتونى موديست، ويريد ضم مهاجم جديد.

وخاض صلاح محسن مع الأهلى 100 مباراة بإجمالى 3258 دقيقة لعب، سجل خلالها 18 هدفاً وصنع 6 أخرى وتلقى 6 كروت صفراء.

ولعب صلاح محسن خلال الموسم المنصرم مع سيراميكا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع بند خيار الشراء مع انتهاء فترة إعارته قبل أن يقرر كولر عودته للقلعة الحمراء مرة أخرى من بداية هذا الموسم.

وانضم صلاح محسن للأهلى فى 2018، ليخرج من القلعة الحمراء معارًا إلى سموحة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر فى يناير 2020 ثم عاد إلى الأهلى فى موسم 2020-2021، تحت قيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، وكان هذا الموسم هو الأكثر ظهورًا مع الأهلى بعدما شارك فى 38 مباراة، سجل 8 أهداف وصنع تمريرة وحيدة، وشارك 1.177 دقيقة.

واستمر صلاح محسن فى الموسم التالى (2021-2022)، لكنه لم يخض سوى 21 مباراة، سجل هدفا واحدا وصنع 3 تمريرات حاسمة، بمعدل 835 دقيقة.

وفي أكتوبر 2022 وقبل قدوم مارسيل كولر، خرج صلاح محسن من الأهلي مجددًا على سبيل الإعارة إلى صفوف سيراميكا قبل أن يقرر كولر عودته فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وتوج صلاح محسن مع الأهلى ببطولتين للدوري المصري ومثلها لكأس مصر ومثلها لدوري ابطال أفريقيا بجانب بطولة للسوبر المصري.