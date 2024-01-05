منتخب مصر الأكثر تهديفاً  في تاريخ أمم أفريقيا و المستضيف وصيفاً

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب مصر لخوض نهائيات بطولة أفريقيا 2023، المقامة بدولة كوت ديفوار، والتي تنطلق خلال شهر يناير الجاري من عام 2023.

ويدخل منتخب مصر نسخة 2023 من بطولة أمم أفريقيا محتلا صدارة المنتخبات الأكثر تهديفا في البطولة من تأسيسيها.

وإليكم ترتيب المنتخبات الكثر تهديفاً خلال تاريخ بطولة أمم أفريقيا :-

منتخب مصر

يعتبر منتخب مصر هو أكثر منتخب إحرازاً للاهداف خلال بطولة أمم أفريقيا منذ تأسيسها، حيث سجل منتخب مصر 168 هدف خلال 107 مباراة بالبطولة، مشاركاً في 25 نسخة

منتخب كوت ديفوار

فيما يأتي منتخب كوت ديفوار كوصيف للمنتخبات الأكثر تهديفاً خلال تاريخ بطولة أمم أفريقيا برصيد 144 هدف خلال 99 مباراة بالبطولة، شاركاً في 24 نسخة

منتخب الكاميرون

وياتي منتخب الكاميرن ثالث المنتخبات الكثر تهديفاً خلال بطولة أمم أفريقيا برصيد 137 هدف، خلال 97 مباراة، مشاركاً في 19 نسخة.

منتخب نيجيريا

كما يحل منتخب غانا رابع المنتخبات الكثر تهديفاً خلال بطولة أمم أفريقيا برصيد 137 هدف، في 91 مباراة ،مشاركا في 20 نسخه.

منتخب غانا

ويأتي منتخب غانا في المركز الخامس بتريب المنتخبات الأكثر تهديفاً خلال بطولة أمم افريقيا برصيد 133 هدف خلال 102 مباراة، في 23 مشاركة.

منتخب تونس

وياتي منتخب تونس في الكرو السادس برصيد 99 هدف، خلال 80 مباراة، مشاركاً في 20 نسخه.

منتخب الجزائر

فيما ياتي منتخب الجزائر في المركز السابع برصيد 94 هدف، خلال 79 مباراة، مشاركاً 19 نسخة

منتخب الكونغو الديموقراطية

ويحتل منتخب الكونغو الديوقراطية المركز الثامن برصيد 88 هدف، خلال 70 مباراة، مشاركاً في 19 نسخة.

منتخب زامبيا

ويأتي منتخب زامبيا في المركز التاسع برصيد 84 هدف، خلال 66 مباراة، مشاركا في 17 نسخة

منتخب المغرب

كما يأتي منتخب المغرب في المركز العاشر برصيد 82 هدف خلال، خلال 65، مشاركاً في 16 نسخه

وزير الشباب و الرياضة يزور معسكر منتخب مصر



ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر تدريبه الأخير اليوم الجمعة، ويحضر وزير الشباب و الرياضة التدريب الأخير من أجل تحفيز اللاعبين وذلك قبل السفر إلي كوت ديفوار، لخوض نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.