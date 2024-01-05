شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح في ذكرى تأسيس الزمالك: أنا المغرم المتيم.. 113 سنة في حب القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك والمنتخب الوطني، بذكرى تأسيس القلعة البيضاء والتي توافق اليوم الخامس من يناير.

وكتب فتوح عبر حسابه على انستجرام: في ذكرى تأسيس نادينا العظيم ستظل قصة حبنا له هي الأعظم من بين كل قصص الحياة، القصة التي لا نتمنى رؤية فصلها الأخير أبدا، القصة التي لطالما نستمتع بها وتكون مصدر سعادتنا، فأنا المغرم المتيم بك يا زمالك، كل سنة وانت طيب 113 سنة في حب القلعة البيضاء.



فتوح

تمر، اليوم الجمعة، ذكرى 113 عاما على إنشاء نادى الزمالك وهو أحد قطبى الكرة المصرية عبر تاريخ حافل بالإنجازات والبطولات والألقاب، منذ تأسيسه فى 5 يناير عام 1911 كنادٍ رياضى وثقافى واجتماعى يحمل اسم "نادى قصر النيل"، وتولى جورج مرزباخ، رئيس المحاكم المختلطة فى مصر آنذاك، رئاسة النادى، وفى عام 1913 انتقل مقر النادى عند تقاطع شارع 26 يوليو ورمسيس الحاليين فى مكان مبانى (الشهر العقارى ودار القضاء العالى) وتغير اسمه إلى المختلط نسبة إلى المحاكم المختلطة والتى كان أحد أفرادها "سعد زغلول" رائد الحركة الوطنية المصرية.

وفى عام 1941 تغير اسم النادى إلى (نادى فاروق) عندما حضر الملك فاروق الأول ملك مصر والسودان مباراة نهائى كأس مصر التاريخية بين الزمالك والأهلى وفاز الأبيض فيها بنتيجة 6/0 ما جعله يطلب من حيدر باشا وزير الحربية ورئيس النادى وقتها أن يغير اسم النادى إلى "نادى فاروق".