فيفا ينعش خزينة الأهلي برقم خرافي .. بشرى لـ الخطيب

ينتظر في الساعات القليلة المقبلة النادي الاهلي انعاش خزينته بمقابل حديد من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بعد مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية.

وشارك النادي الاهلي في بطولة كأس العالم للأندية بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد في نهائي النسخة الأخيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وحصد المارد الأحمر الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية في ديسمبر الماضي على حساب نادي أوراوا الياباني بأربعة أهداف مقابل هدفين.

اقرأ أيضًا: بيرسي تاو على أعتاب الرحيل من الاهلي بسبب الخليج

وتترقب إدارة القلعة الحمراء من فيفا تحويل مكافأة التتويج بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية، على حساب النادي خلال الأيام المقبلة، المقدرة بمليوني ونصف المليون دولار (ما يقرب من 77 مليون جنيه مصري).

وتعتبر الميدالية البرونزية التي حصدها الاهلي هي الرابعة للمارد الأحمر في تاريخه بمونديال الأندية بعدما سبق وحققها 3 مرات من قبل أعوام 2006 و2020 و2021.