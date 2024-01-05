أبرزهم البريك.. استدعاء 3 لاعبين لمعسكر منتخب السعودية قبل كأس آسيا

استدعى الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية 3 لاعبين من أجل الانضمام لمعسكر الأخضر استعداداً لبطولة كأس أمم آسيا 2023.

وستقام بطولة كأس آسيا 2023، خلال الفترة من 12 يناير الجاري، حتى 10 من شهر فبراير المقبل، بقطر.

وكتب الحساب الرسمي لـ منتخب السعودية على منصة “إكس”: “استدعى مانشيني الثلاثي محمد البريك، طلال حاجي، ريان حامد، للانضمام إلى معسكر الأخضر المقام حاليا في سيلين بدولة قطر ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023”.

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ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة السادسة ببطولة كأس آسيا، رفقة منتخبات عمان وقرغيزستان وتايلاند.

وكان مانشيني قد أعلن عن قائمة السعودية النهائية لـ كأس آسيا، يوم 2 يناير قبل المغادرة إلى قطر لخوض 3 وديات.

وفاز منتخب السعودية على نظيره لبنان وديا في المباراة التي جمعتهما أمس، بهدف دون رد.

وسيلاقي منتخب السعودية نظيره فلسطين في مباراته الودية الثانية يوم 9 يناير.

فيما سيواجه الأخضر نظيره هونغ كونغ يوم 10 من الشهر ذاته، ودياً، ذلك قبل مستهل مشواره في بطولة كأس الأمم الآسيوية.