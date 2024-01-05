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"113 عامًا من الإنجازات والبطولات".. نادي الزمالك يحتفل بذكرى تأسيسه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

احتفى الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمرور 113 عاما على تأسيس القلعة البيضاء.

ونشر صورة تجمع بين نجوم القلعة البيضاء عبر التاريخ، معلقاً: "113 عامًا من الإنجازات والبطولات، 113 عامًا من العطاء والتاريخ الرياضي المُشرِّف، 113 عامًا من إنجاب أعظم المواهب ".

واختتم: "نحتفل اليوم بمرور 113 عامًا على تأسيس نادي الزمالك العريق، الزمالك أولا".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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