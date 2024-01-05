"113 عامًا من الإنجازات والبطولات".. نادي الزمالك يحتفل بذكرى تأسيسه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:
احتفى الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمرور 113 عاما على تأسيس القلعة البيضاء.
ونشر صورة تجمع بين نجوم القلعة البيضاء عبر التاريخ، معلقاً: "113 عامًا من الإنجازات والبطولات، 113 عامًا من العطاء والتاريخ الرياضي المُشرِّف، 113 عامًا من إنجاب أعظم المواهب الرياضية".
واختتم: "نحتفل اليوم بمرور 113 عامًا على تأسيس نادي الزمالك العريق، الزمالك أولا".
اقرأ أيضًا:
خالد بيبو: "أنا مخترعتش حاجة الأهلي عنده نظام والكل ماشي عليه"
مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة