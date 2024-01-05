شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن بداية ونهاية كأس الرابطة والفرق المشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم إنشغال الجميع في الوسط الكروي المصري والأفريقي بمنافسات بطولة أمم أفريقيا التي تنطلق يوم 13 يناير الجاري بكوت ديفوار إلا أن هناك من يهتم بالنسخة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة..ونستعرض في السطور التالية عدة معلومات وتساؤلات هامة خاصة بهذه البطولة.

س: متى تنطلق بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة المصرية؟

ج: تنطلق البطولة التي يحمل فريق سيراميكا لقب النسخة الأخيرة منها ، يوم 8 يناير الجاري بدون اللاعبين الدوليين أثناء مشاركة المنتخب المصرى الاول فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار.

س: ما هي مجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة؟ج:أسفرت قرعة كأس الرابطة فى نسختها الثالثة والتي أقيمت مؤخرا بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم بالجبلاية على المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: فيوتشر - الاتحاد السكندري - سموحة - بلدية المحلة.

المجموعة الثانية: بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد إف سي.

المجموعة الثالثة: سيراميكا - إنبي - الإسماعيلي - الداخلية.

المجموعة الرابعة: المصري - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة.

س: ماذا عن موعد الدور قبل النهائي للبطولة؟

ج: رابطة الأندية المصرية المحترفة على إقامة مباريات قبل نهائى بطولة كأس الرابطة يومى 5 و6 فبراير المقبل، حيث تنطلق البطولة

س: ماذا ينتظر بطل كاس الرابطة؟ج: كشف عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، أن بطل كأس الرابطة سوف يشارك فى النسخة القادمة من عمر بطولة كأس السوبر المحلى بشكله الجديد الذى يضم 4 أندية.

س: وماذا عن موعد نهائي البطولة؟ج: تدرس رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، إقامة نهائى النسخة الثالثة من بطولة كأس الرابطة فى شهر مارس أو يونيو المقبلين.