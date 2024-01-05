- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز جديد لمنتخب مصر لوضع نظام صحى وغذائى متكامل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في إطار استعدادات منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق ١٣ يناير الجاري ، أجرى اللاعبين كشف طبي بأحدث الأجهزة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي الطبي وهو جهاز So Check الذي يقوم بقياس نسب المعادن والفيتامينات وتقييم الأداء الغذائي والوظيفي للجسم، بتقنية المسح الضوئي للخلايا خلال 30 ثانية بلمسة واحده، بدون سحب عينة دم وبدون ألم.
كما يقوم الجهاز بوضع نظام غذائي صحي متكامل ومتوازن، وتحديد المكملات الغذائية المناسبة لللاعبين.
وجاءت القائمة النهائية للمنتخب بعد استبعاد أسامة جلال وكوكا وضم ياسر إبراهيم ومهند لاشين كالتالي : "حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبح، والدفاع : أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر – ياسر إبراهيم - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى، والوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو – مهند لاشين - محمود حمادة، والهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا، احمد حسن كوكا .
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز