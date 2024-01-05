شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سيف المبارزة يتأهل لنهائى كأس العالم ويضمن ميدالية لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل منتخب مصر لسيف المبارزة تحت 20 سنة لنهائي منافسات الفرق ببطولة كأس العالم المقامة حاليًا في إيطاليا خلال يومي 4 و 5 يناير الجاري، وذلك عقب الفوز على منتخب سويسرا في نصف النهائي.

واستطاع منتخب سيف المبارزة الفوز على منتخب سويسرا بنتيجة 45/31 ليتأهل بذلك للمباراة النهائية ويضمن ميدالية لمصر.

وتمكن منتخب سيف المبارزة من تحقيق الفوز على منتخب السعودية بنتيجة 45/35 في ثمن النهائي قبل أن يواصل تألقه ويفوز على منتخب إسبانيا بنتيجة 45/36 في ربع النهائي.

ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر نظيره المنتخب الإيطالي صاحب الأرض في مباراة قوية بالنهائي ، وتضم قائمة منتخب مصر لسيف المبارزة كل من محمد ياسين ومحمود السيد وإسلام أسامة ويوسف شامل ويقود الفريق فنيا د. السيد سامي بينما يترأس بعثة المنتخب أ. أمنية حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح.