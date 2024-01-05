منتخب مصر يستعين بالذكاء الاصطناعى لوضع نظام صحى وغذائى متكامل للاعبين

القاهرة - سامية سيد - في إطار استعدادات منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق ١٣ يناير الجاري ، أجرى اللاعبين كشف طبي بأحدث الأجهزة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي الطبي وهو جهاز So Check الذي يقوم بقياس نسب المعادن والفيتامينات وتقييم الأداء الغذائي والوظيفي للجسم، بتقنية المسح الضوئي للخلايا خلال 30 ثانية بلمسة واحده، بدون سحب عينة دم وبدون ألم.

كما يقوم الجهاز بوضع نظام غذائي صحي متكامل ومتوازن، وتحديد المكملات الغذائية المناسبة لللاعبين.

ويضع فيتوريا اليوم خطة الاستعداد لمباراة تنزانيا الودية، حيث يضع التشكيل الأقرب للمباراة، ويمنح لاعبيه التعليمات الفنية والتكتيكية الخاصة باللقاء الذى يعتبر بروفة أخيرة قبل البطولة القارية.

وجاءت القائمة النهائية للمنتخب بعد استبعاد أسامة جلال وكوكا وضم ياسر إبراهيم ومهند لاشين كالتالي : "حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبح، والدفاع : أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر – ياسر إبراهيم - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى، والوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو – مهند لاشين - محمود حمادة، والهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا، احمد حسن كوكا .