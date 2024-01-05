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منتخب سلاح سيف المبارزة يحصد فضية الفرق فى كأس العالم تحت 20 سنة

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القاهرة - سامية سيد -  

وخسر منتخب مصر في المباراة النهائية أمام منتخب إيطاليا بنتيجة 42-39 ليحصد المركز الثاني والميدالية الفضية.

 

بدأ مشوار منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة بفوز على منتخب بنتيجة 45/35 في ثمن النهائي قبل أن يواصل تألقه ويفوز على منتخب إسبانيا بنتيجة 45/36 في ربع النهائي، ثم  الفوز على منتخب سويسرا في الدور نصف النهائي بنتيجة 45-31.

 

 

ويقود الفريق فنيا د. السيد سامي بينما يترأس بعثة المنتخب أ. أمنية حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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