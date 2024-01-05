شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سلاح سيف المبارزة يحصد فضية الفرق فى كأس العالم تحت 20 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وخسر منتخب مصر في المباراة النهائية أمام منتخب إيطاليا بنتيجة 42-39 ليحصد المركز الثاني والميدالية الفضية. بدأ مشوار منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة بفوز على منتخب السعودية بنتيجة 45/35 في ثمن النهائي قبل أن يواصل تألقه ويفوز على منتخب إسبانيا بنتيجة 45/36 في ربع النهائي، ثم الفوز على منتخب سويسرا في الدور نصف النهائي بنتيجة 45-31. ويقود الفريق فنيا د. السيد سامي بينما يترأس بعثة المنتخب أ. أمنية حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح.

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