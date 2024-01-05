شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى البنك الأهلى: ننتظر حل الزمالك لأزمة القيد لاتمام صفقة محمد عبد الغنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف نصار رئيس نادى البنك الأهلى، إنه لم يتم الاتفاق على انتقال محمد عبد الغني مدافع الزمالك، إلى صفوف البنك خلال الانتقالات الشتوية الحالية بشكل رسمى.

أضاف رئيس نادى البنك الأهلى فى تصريحاته لـ"الخليج 365" إنه تحدث مع مسئولى الزمالك لمعرفة اسماء اللاعبين الذين سيتم فتح باب رحيلهم فى الانتقالات الشتوية الحالية، مشيرًا إلى إن المسئولون بالقلعة البيضا أكدوا إن تلك الأسماء لم تحسم بشكل نهائى لحين الانتهاء من حل أزمة إيقاف القيد، وبعدها يتم تحديد هؤلاء اللاعبين.

تابع أشرف نصار، إن الأسم الوحيد الذي تم الاستقرار على رحيله من الزمالك هو محمد عبد الغني، ولكن لم يتم حسم الصفقة بشكل رسمى، لحين انتهاء الزمالك من حل أزمة إيقاف قيده، وبعدها ستكون هناك مفاوضات جادة حول إمكانية إبرام صفقة تبادلية مع الفارس الأبيض.

ويتحرك مسئولو الزمالك فى كل الاتجاهات لحل الأزمة وحسم باقى الملفات المتعلقة بها خاصة وان كل يوم تظهر مستحقات على النادى تسببت فى إيقاف القيد.

وبذل مسئولو الزمالك جهودا كبيرة ومحاولات كثيرة لحل الأزمة مع جميع الأطراف، حيث شهدت الساعات الماضية نجاح مسئولو نادى الزمالك فى حل أكثر من أزمة تتعلق بإيقاف القيد، والخاصة بمستحقات متأخرة وحقوق رعاية وغرامات، مثل حق رعاية السنغالى إبراهيما نداى لاعب الفريق لصالح نادى وادى دجلة وسداد جزء من مستحقات مساعدي فيريرا المدير الفني السابق للفريق، على أن يتم جدولة جزء آخر من خلال تفاوض مباشر.

كما تم الاتفاق على تسوية حق رعاية سامسون لنادي ليون النيجيرى وتوصل مسئولى الزمالك لاتفاق مع اللاعب الغانى ومحاميه حول تقسيط المستحقات على قسطين، وهو ما رحب به اللاعب، وينتظر الحصول على القسط الأول من المستحقات.

ويتبقى لنادى الزمالك بعض الأمور المتعلقة بأزمة القيد منها موقف سبورتنح لشبونة بشأن غرامة شيكابالا ومستحقات باقى صفقة سامسون اكينولا لنادى كاراكاس الفنزويلي.