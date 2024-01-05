موعد مباراة مانشستر سيتي وهيديرسفيلد القادمة في كأس الاتحاد الإنجليزي والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم لكم بوابة الخليج 365 موعد مباراة مانشستر سيتي وهيديرسفيلد تاون القادمة و القنوات الناقلة لها و المعلق والتي ستجمع بين الفريقين في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ويستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة هيديرسفيلد تاون يوم الأحد المقبل في إطار منافسات الدور الثالثة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

يدخل فريق السيتي المباراة بقيادة المدير الفني بيب جوارديولا بشعار لا بديل عن الفوز من أجل حسم بطاقة التأهل للدور التالي من البطولة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وهيدرسفيلد القادمة :

ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي ضد هيدرسفيلد تاون في تمام الساعة 4:00 عصرًا يوم الأحد المقبل الموافق 7 يناير بتوقيت القاهرة، 5:00 بتوقيت مكة المكرمة، 6:00 بتوقيت أبو ظبي.

وستذاع مباراة السيتي ضد هيدرسفيلد عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي أحمد البلوشي.

جوارديولا يكشف تفاصيل إصابات لاعبي مانشستر سيتي

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أخر مستجدات إصابات لاعبي الفريق السماوي وتفاصيل حول موقفهم من العودة للمشاركة مع الفريق.

وقال جوارديولا: " دوكو يشعر بأنه جيد، وكذلك كيفين دي بروين ولكن إصابته كانت طويلة، لذلك يجب أن نكون صبورين ولا نستعجل عودتهم حتى لا تتفاقم المشكلة ".

وأضاف مدرب السيتيزن: " هالاند يتحسن قليلًا، ولكن يجب أن نكون حذرين، لا أعرف بشأن مباراة الأحد، من الممكن مباراة نيوكاسل، ولكن بالنسبة لباقي المباريات سنكون مستعدين ".

وتابع: " ستونز لا يتدرب معنا، هو يتحسن ولكنه لا يتدرب معنا، عودته تحتاج لمزيد من الوقت والصبر ".