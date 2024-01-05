منتخب سلاح سيف المبارزة يحصد فضية بطولة كأس العالم تحت 20 سنة

ياسر رشاد - القاهرة - حصد منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة تحت 20 سنة الميدالي الفضية في منافسات الفرق بببطولة كأس العالم، والتي تستضيفها دولة إيطاليا خلال يومي 4 و 5 يناير الجاري.

وخسر منتخب مصر في المباراة النهائية أمام منتخب إيطاليا بنتيجة 42-39 ليحصد المركز الثاني والميدالية الفضية.

بدأ مشوار منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة بفوز على منتخب السعودية بنتيجة 45/35 في ثمن النهائي قبل أن يواصل تألقه ويفوز على منتخب إسبانيا بنتيجة 45/36 في ربع النهائي، ثم الفوز على منتخب سويسرا في الدور نصف النهائي بنتيجة 45-31.

وتضم قائمة منتخب مصر لسيف المبارزة كل من محمود السيد وإسلام أسامة ويوسف شامل بالإضافة إلى محمد ياسين.

ويقود الفريق فنيا د. السيد سامي بينما يترأس بعثة المنتخب أ. أمنية حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح.