بمشاركة الاهلي.. رابطة الدوري الإفريقي تعلن عن النظام الجديد لبطولة “the bal”

أعلنت رابطة الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL عن النظام الجديد للموسم الرابع من البطولة التي يشارك فيها النادي الاهلي.

وكان النادي الاهلي قد نجح في التتويج بالبطولة في الموسم الماضي.

قررت الرابطة تعديل نظام البطولة ليتم تقسيم الفرق الـ12 إلى ثلاثة مجموعات يضم كل منها أربعة فرق.

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ستلعب كل مجموعة مرحلة جماعية مكونة من 12 مباراة سيواجه خلالها كل فريق الفرق الثلاثة الأخرى في مؤتمره مرتين بنظام الذهاب والإياب.

ومن المقرر أن تقام منافسات كل مجموعة في 3 دول هذا الموسم هي (مصر – جنوب إفريقيا – السنغال) بينما تلعب المرحلة النهائية في رواندا.

ويتأهل من كل مجموعة المتصدر والوصيف بجانب أفضل فريقين حققا المركز الثالث في الثلاثة مجموعات، ليلتتأهل 8 فرق إلى النهائيات المقرر إقامتها في رواندا خلال شهر مايو ويونيو 2024.