برشلونة يعلن إصابة كانسيلو في الركبة وغيابه عن الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - يغيب جواو كانسيلو، مدافع فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، عن الفريق الكتالوني في الفترة المقبلة، عقب إصابته في أربطة الركبة.

وخرج كانسيلو بعد مرور 11 دقيقة فقط من بداية مباراة لاس بالماس وبرشلونة بالدوري الإسباني أمس الخميس، والتي انتهت بفوز فريق المدرب تشافي هيرنانديز 2-1 في اللحظات الأخيرة.

وجاء في بيان لبرشلونة: "أظهرت الفحوصات التي أجريت اليوم الجمعة أن لاعب الفريق الأول جواو كانسيلو يعاني من شد في الرباط الجانبي الأوسط لركبته اليسرى".

أضاف البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "لن يكون كانسيلو متاحا للمشاركة في المباريات، وسوف تحدد عملية إعادة التأهيل موعد عودته للملاعب".

ويستعد برشلونة لملاقاة بارباسترو ببطولة كأس ملك إسبانيا بعد غد الأحد، فيما يخوض مباراته المقبلة بالدوري الإسباني أمام ريال بيتيس في 21 من يناير الجاري.

يذكر أن كانسيلو -29 عاما- لعب 22 مباراة مع برشلونة، وسجل خلالها ثلاثة أهداف، وذلك منذ انضمامه للفريق على سبيل الإعارة قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي في سبتمبر الماضي.