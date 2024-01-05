وزير الرياضة وأبطال العالم يدعمون منتخب مصر قبل كأس الأمم الإفريقية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

ساند وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي لاعبي المنتخب المصري، اليوم الجمعة، في التدريبات على ملعب العاصمة الإدارية، ووجه لهم بعض الكلمات والتشجيع قبل بدء مباريات كأس الأمم الإفريقية.

وشهد تمرين المنتخب المصري وجود عدد من أبطال مصر الأولمبيين مثل، سارة بطلة العالم في رفع الأثقال وأدهم بطل العالم في السلاح، بالإضافة إلى سيف عيسى بطل العالم في التايكوندو وكيشو بطل المصارعة في أولمبياد طوكيو الماضية.

جدير بالذكر، يفتتح المنتخب المصري مبارياته في كأس الأمم الإفريقية يوم 14 من الشهر الجاري بمواجهة موزمبيق، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر.

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