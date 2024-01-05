شكرا لقرائتكم خبر عن هيمنة على المربع الذهبى.. مصر تضمن بطولة بريطانيا لناشئى الاسكواش تحت 11 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ضمنت مصر لقب بطولة بريطانيا المفتوحة لناشئي الاسكواش تحت 11 سنة بعدما تأهل رباعي مصري إلى الدور نصف النهائي.

وفاز آدم رجب على الماليزى هيشان نير تان بنتيجة 3-0 فى مباراة ربع النهائي ليتأهل بذلك إلى نصف النهائى لمواجهة زميله علي معتصم والذى حقق الفوز على الأمريكى لارس دالى بنتيجة 3-1.

كما حقق تميم مصطفى الفوز بنتيجة 3-1 على الباكستانى محمد راجا المصنف الأول للبطولة، ليواجه مواطنه يحيى وليد الذي تأهل إلى المربع الذهبى بالفوز بنتيجة 3-0 على الأمريكى كاميرون ستيت.

وتقام بطولة بريطانيا فى برمنجهام خلال الفترة (من 3 إلى 7 يناير) 2024، ويتصدر المصريان محمد زكريا وفيروز أبو الخير فئات الأولاد والبنات تحت 19 عامًا.

ويضم الحدث البلاتيني للاسكواش في إنجلترا 675 لاعبًا من 49 دولة، بوجود لاعبين من مصر والولايات المتحدة والهند وباكستان مرشحون لرفع الألقاب عبر عشر فئات عمرية.