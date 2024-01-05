شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجودو: المدينة الأولمبية بطراز عالمى..وسنقيم بطولة عالمية هناك والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف مرزوق فى تصريحات خاصة انه قام بزيارة المدينة الاولمبية والتى لا نقول الا انها شئ فوق الخيال وابهار كبير .
وأشار أن رئيس الاتحاد الدولي زار المدينة الأولمبية وأشاد بها
وفجر مرزوق مفاجأة انه يتم حاليا دراسة التنسيق مع الدولة المصرية لإقامة حدث كبير دولى هناك وهو بطولة العالم للكبار فى المدينة الأولمبية ، كما سيتم اقامة بطولة افريقيا المؤهلة للأولمبياد 2024 بالعاصمة الإدارية .
ثقة الاتحادات الدولية فى اتحادتنا المصرى لاستضافة أكبر الاحداث والتطور الإنشائية من ملاعب وصالات رياضية افضل من بلاد عالمية.
وتعتبر مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية أكبر مدينة أولمبية متكاملة ومقرها العاصمة الإدارية الجديدة وهى إحدى ثمار اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسى الذى وجه بالاهتمام بتطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية وفق أعلى المعايير والمواصفات الدولية لتشغيلها بأعلى كفاءة أمام استضافة الأحداث والفعاليات والبطولات العالمية والأفريقية.
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