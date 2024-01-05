شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يرفض منح ياو أنور إجازة أسبوع بسبب كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

رفض مسئولو نادى الإسماعيلى طلب التوجولى ياو أنور بالحصول على إجازة أسبوع لزيارة أسرتها هذه الفترة، نظرا لانشغال الفريق بالمشاركة بكأس رابطة الأندية.

وطلب ياو أنور إجازة أسبوع للعودة لبلاده، إلا أن طلبه تم رفضه لسببين، الأول لانشغال الفريق بكأس رابطة الأندية والثانى خوفا من عدم عودة اللاعب مرة أخرى بسبب مستحقاته المتأخرة.

وحقق فريق الإسماعيلى الفوز على فريق بورفؤاد بهدفين نظيفين، فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء الخميس على استاد الإسماعيلية، فى إطار استعداد الفريق لمواجهة الداخلية في كأس رابطة الأندية المحترفة.

وسجل أهداف الإسماعيلي حازم مرسى وعمرو السعيد، فى المباراة التى أشرك فيها إيهاب جلال كل اللاعبين الذين لم يشاركوا في مواجهة المصرى في بطولة الدوري.

وأسفرت قرعة كأس الرابطة المصرية عن وقوع الإسماعيلى برفقة سيراميكا وإنبى والداخلية في المجموعة الثالثة، وتم تصنيف الأندية بناء على ترتيب الموسم الماضي، بينما سيراميكا على رأس مجموعة بصفته حامل اللقب.