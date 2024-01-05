شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد تنس الطاولة: المدينة الأولمبية طفرة للرياضة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد معتز عاشور رئيس اتحاد تنس الطاولة ان المدينة الأولمبية تعد طفرة للرياضة المصرية و لكل الدول خاصة وانها ستفيد كل الدول التى لإقامة بطولاتها على ارض مصر وتظهر مدى الحضارة المصرية ومدى التطور فى عهد الرئيس السيسى.

واضاف عاشور فى تصريحات خاصة ان المنشأت التى تقام فى عهد الرئيس تكشف الطفرة الإنشائية التى وصلنا لها ، فكل ما يتم بتوجيهاته لوزير الرياضة ومسؤلى الرياضة بشكل عام

وقال إن المدينة الأوليمبية تعكس اهميتها على المسيرة الرياضية والبطولات الفترة القادمة ،وتغمس صورة الرياضة المصرية لكل دول العالم.

وتقام مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية على مساحة 450 فدانا وتشمل استادا لكرة القدم، ويسع 90 ألف متفرج وصالة مغطاة تسع لـ 15 ألف متفرج وأخرى لـ 8 آلاف متفرج، تحتوى على مجمع حمامات سباحة أوليمبى .. ومجمعات تنس وإسكواش وفروسية ومستشفى للطب الرياضى، كما تحتوي على فنادق ومسرح مكشوف وملاعب مفتوحة وميادين للرماية والقوس والسهم.