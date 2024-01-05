شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد تنس الطاولة: المدينة الأولمبية طفرة للرياضة المصرية والان مع تفاصيل الخبر
واضاف عاشور فى تصريحات خاصة ان المنشأت التى تقام فى عهد الرئيس تكشف الطفرة الإنشائية التى وصلنا لها ، فكل ما يتم بتوجيهاته لوزير الرياضة ومسؤلى الرياضة بشكل عام
وقال إن المدينة الأوليمبية تعكس اهميتها على المسيرة الرياضية والبطولات الفترة القادمة ،وتغمس صورة الرياضة المصرية لكل دول العالم.
وتقام مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية على مساحة 450 فدانا وتشمل استادا لكرة القدم، ويسع 90 ألف متفرج وصالة مغطاة تسع لـ 15 ألف متفرج وأخرى لـ 8 آلاف متفرج، تحتوى على مجمع حمامات سباحة أوليمبى .. ومجمعات تنس وإسكواش وفروسية ومستشفى للطب الرياضى، كما تحتوي على فنادق ومسرح مكشوف وملاعب مفتوحة وميادين للرماية والقوس والسهم.
وتعتبر مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية أكبر مدينة أولمبية متكاملة ومقرها العاصمة الإدارية الجديدة وهى إحدى ثمار اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسى الذى وجه بالاهتمام بتطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية وفق أعلى المعايير والمواصفات الدولية لتشغيلها بأعلى كفاءة أمام استضافة الأحداث والفعاليات والبطولات العالمية والأفريقية.
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