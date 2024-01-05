شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة لـ ”الخليج 365”: المدينة الأولمبية تخاطب المستقبل وتوازى الجيل الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، أن المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية تعد أكبر مدينة اولمبية تخاطب المستقبل، حيث تضم منشآت توازى الجيل الخامس وتعطى إضافة للشباب والرياضيين وكذلك المنتخبات القومية بمختلف الألعاب الرياضية.

وقال وزير الرياضة فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” ان منتخب مصر لكرة القدم تدرب بالمدينة الأولمبية احد أفضل وأحدث الاستادات العالمية ،وهو ما يعد انطباع عن الجمهورية الجديدة

وأضاف صبحى ان ما تشهده مصر من طفرة انشائية رياضية يعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بالبنية التحتية على كل المستويات ومنها الرياضية.

واختتم صبحى حديثه قائلا:" شكرا سيادة الرئيس من الرياضة المصرية لما قدمه ومازال يقدمه للدولة والمصريين، فالمدينة الأولمبية تضم العديد من المدرجات العملاقة ومطابقتها للمواصفات العالمية.، وشكرا على صورة مصر لدى مختلف دول العالم التى تبهر فى كل بطولة تقام على الأراضي المصرية