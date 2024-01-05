شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تضمن لقب الناشئين تحت 13 سنة فى بطولة بريطانيا للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ضمنت مصر لقب بطولة بريطانيا المفتوحة لناشئي الاسكواش تحت 13 سنة بعدما تأهل رباعي مصري إلى الدور نصف النهائي.

وفاز مالك حلمى المصنف الأول على الباكستانى محمد عدنان بنتيجة 3-0 فى مباراة ربع النهائى، ليتأهل بذلك إلى الدور نصف النهائى لمواجهة زميله براء عبد الكريم الذى تأهل بعد فوزه على الأمريكى ريد جولدينج بنتيجة 3-0.

كما حقق عمر محمد المصنف الثانى للبطولة الفوز على زميله علي طلب بنتيجة 3-2 ، ليتأهل إلى نصف النهائى لمواجهة مصرية خالصة أخرى أمام حسن عبد الجليل الذى أكمل المربع الذهبى بالفوز على الباكستانى حذيفة شهيد بنتيجة 3-2 أيضا.

وتقام بطولة بريطانيا فى برمنجهام خلال الفترة (من 3 إلى 7 يناير) 2024، ويتصدر المصريان محمد زكريا وفيروز أبو الخير فئات الأولاد والبنات تحت 19 عامًا.

ويضم الحدث البلاتيني للاسكواش في إنجلترا 675 لاعبًا من 49 دولة، بوجود لاعبين من مصر والولايات المتحدة والهند وباكستان مرشحون لرفع الألقاب عبر عشر فئات عمرية.