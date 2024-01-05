شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة عالمية على أرض مصرية.. المدينة الأولمبية أول عاصمة للرياضة فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عهد جديد في الإنشاءات الرياضية دخلته مصر من الباب الكبير بمدينة كاملة تطابق المواصفات العالمية وتنافس الكثير من المنشآت الرياضية في أكبر الدول المتقدمة، من خلال مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تقام على مساحة حوالى 92 فدان بما يعادل 386 ألف متر مربع والمساحة البنائية للمدينة 33 ألف متر مربع.

كعاصمة عالمية للرياضة الأفريقية تظهر المدينة الأولمبية في العاصمة الإدارية والتي تعد نتاج واضح لرغبة الدولة المصرية والقيادة السياسية في الوصول بمصر إلى قمة التطور والتحضر، وأن تكون قبلة الرياضيين في الشرق الأوسط باعتبارها الأكثر اكتمالا من حيث الخدمات المقدمة في كل الرياضات المختلفة.

بدأت المدينة الأولمبية تلفت أنظار الكثيرين في الأيام الأخيرة، خاصة مع استضافتها لمعسكر الفراعنة المقام حالياً بها استعداداً للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق بكوت ديفوار 13 يناير الجاري.

المدينة الأولمبية في العاصمة الإدارية واحدة من أفضل الإبداعات التي تم إنشاؤها باحترافية عالية، لتضم مجموعة من الأندية الرياضية والاجتماعية وعدد من الملاعب في كل الرياضات.

تضم المدينة الأولمبية ستاد مصر، والذي يستضيف حالياً مران المنتخب الوطني، وهو ملعب كرة قدم على طراز أوروبي واحترافي تبلغ سعته 90 ألف مشجع، بدأ العمل به في 2019 وتم الانتهاء منه.

وتحتوي المدينة الأولمبية على الجدارية الكبرى، والتى تعكس الشعار والمبادئ الأولمبية وتاريخ مصر الرياضي، والتي جاءت وفق منظور فني رفيع وراقي المستوى، والتي تم اختيار تصميمها من خلال مسابقة أجريت على مستوى الجمهورية اشترك فيها كبار الفنانين والأكاديميين.

تضم المدينة الأولمبية أيضاً صالة مغطاة تبلغ سعتها 15000 متفرج وصالة مغطاة أخرى تسع إلى 8000 متفرج، كما يحتوي على تراك للمشي والجري طوله 3 كم، وصالة للألعاب القتالية وأخرى خاصة بذوي القدرات الخاصة وصالة جمباز.

المدينة الرياضية الأولمبية في العاصمة الإدارية تضم أيضا مجمع تنس تبلغ سعة حضوره إلى 3.500 متفرج، بالإضافة إلى مجمع إسكواش يتسع لـ 1000 متفرج، ومجمع حمامات سباحة أولمبية واحد مغطاة، والآخر مكشوف يسع لـ 5000 متفرج.

وتضم المدينة الأولمبية في العاصمة الإدارية مبنى اجتماعي، وميادين للرماية الخرطوش والإلكترونية واليدوية، بالإضافة إلى ميدان للقوس والسهم ومجمع للفروسية وملاعب للتدريب ومستشفى للطب الرياضي وملاعب مفتوحة بجودة عالمية، وتضم أيضا 10 ملاعب كرة قدم خماسية، وملاعب كرة طائرة وكرة سلة وكرة شاطئية وملعب هوكي، وملاعب أخرى متعددة الأغراض.

كما أنها تحتوي على مسرح روماني مكشوف وفنادق وشاليهات وبنوك ومناطق للخدمات ومبان إدارية، بالإضافة إلى ساحات للجمهور مزودة بشاشات عرض عملاقة.