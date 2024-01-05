شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة جلال بعد خروجه من قائمة المنتخب: ربنا يعوضني وبالتوفيق لمصر ونرجع بالبطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أسامة جلال مدافع فريق بيراميدز والمنتخب الوطني، على خروجه من قائمة الفراعنة التي تستعد للمشاركة في أمم أفريقيا المقرر انطلاقها 13 يناير الجاري في كوت ديفوار، وذلك بعد تعرضه للإصابة.

وكتب أسامة جلال عبر حسابه الشخصي على انستجرام : الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، بإذن الله ربنا يعوضني خير، وبالتوفيق لمنتخب مصر ونرجع بالبطولة ان شاء الله.

وخضع أسامة جلال، مدافع منتخب مصر الأول لكرة القدم، لأشعة أثبتت إصابته فى الركبة وصعوبة لحاقه بـ بطولة أمم أفريقيا التي تنطلق 13 يناير الجاري، كما تقرر استدعاء ياسر إبراهيم لمعسكر المنتخب المقام بـ العاصمة الإدارية الجديدة.

وقرر الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا استدعاء مهند لاشين لصفوف المنتخب للانضمام للقائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير الجاري، بعد إصابة أحمد نبيل كوكا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة موزمبيق على ملعب "فيلكس أوفوي" بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بـ كأس الأمم الأفريقية.