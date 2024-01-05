مانشيني يستدعي 3 لاعبين جدد لقائمة منتخب السعودية استعدادًا لكأس آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - استدعى المدرب الإيطالي روبرتو مانشـيني 3 لاعبين جدد للانضمام إلى قائمة المنتخب السعودي المستدعاة لخوض غمار منافسات كأس أمم آسيا.

وقرر مانشيني ضم الثلاثي محمد البريك، طلال حاجي، ريان حامد للانضمام إلى معسكر المنتخب في سيلين بدولة قطر ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي استعدادا لمنافسات كأس آسيا 2023.

وكان المدرب الإيطالي قلَّص أسماء المعسكر من 30 إلى 26 بعد استبعاد الرباعي علي هزازي، وخالد الغنام، ومحمد مران، ومحمد الربيعي، حارس المرمى.

يخوض المنتخب السعودي منافسات كأس آسيا 2023 التي تنطلق منتصف الشهري الجاري في المجموعة الـ6، رفقة منتخبات عمان، قرغيزستان، تايلاند.

حراس المرمى: نواف العقيدي وراغد نجار وأحمد الكسار.

مدافعون: حسن كادش وعون السلولي وعلي البليهي وعلي لاجامي وحسان التمبكتي وسعود عبدالحميد وفواز الصقور وعبدالله الخيبري.

لاعبو الوسط: عبد الإله المالكي ومختار علي وفيصل الغامدي وعيد المولد وسالم الدوسري وعباس الحسن وناصر الدوسري ومحمد كنو وسامي النجعي.

مهاجمون: فهد المولد وأيمن يحيى وعبدالرحمن غريب وفراس البريكان وعبدالله رديف وصالح الشهري.