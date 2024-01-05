شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب إيد واحدة .. وصلة هزار بين زيزو وإمام عاشور فى مران اليوم "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل أحمد مصطفى زيزو لاعب فريق الزمالك، فى وصلة هزار وضحك مع زميله إمام عاشور لاعب وسط الأهلى، خلال تواجدهما فى معسكر منتخب مصر استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا.

وإتقطت عدسة الكاميرا وصلة الهزار بين أحمد زيزو وإمام عاشور، تحت أنظار زملائهم بالمنتخب، لتعكس حالة الود والتفاؤل التى تنتاب اللاعبين قبل المشاركة فى أمم أفريقيا.



زيزو وإمام عاشور



زيزو مع إمام عاشور

وخاض المنتخب تدريباته الجماعية مساء اليوم، الجمعة، على استاد العاصمة الإدارية الجديدة، استعدادا لبطولة أمم أفريقيا، التى تقام فى كوت ديفوار يوم 13 يناير الجارى.

ويضع فيتوريا اليوم خطة الاستعداد لمباراة تنزانيا الودية، المقرر لها يوم الأحد على استاد القاهرة الدولى، حيث يضع التشكيل الأقرب للمباراة، ويمنح لاعبيه التعليمات الفنية والتكتيكية الخاصة باللقاء الذى يعتبر بروفة أخيرة قبل البطولة القارية.

وجاءت القائمة النهائية للمنتخب بعد استبعاد أسامة جلال وكوكا وضم ياسر إبراهيم ومهند لاشين كالتالي : "حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبح، والدفاع : أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر – ياسر إبراهيم - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى، والوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو – مهند لاشين - محمود حمادة، والهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا، احمد حسن كوكا .