شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة جديدة على الكتف تنتظر رضا سليم فى الأهلى قبل عودة التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع المغربى رضا سليم لاعب النادى الاهلى لأشعة جديدة للوقوف على تطورات تعافيه من الإصابة التي لحقت به حيث يخوض اللاعب حالياً المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلى على استاد التتش.

وتُحدد الأشعة التي سيُجريها رضا سليم قبل عودة الأهلي للتدريبات الجماعية بـ24 ساعة موعد عودة اللاعب للمشاركة فى تدريبات الفريق الجماعية حيث اقترب اللاعب من الانتهاء من برنامجه التأهيلي الذي يؤديه حالياً للتعافي من إصابة الكتف.

رضا سليم تعرض لإصابة فى العضلة الأمامية خلال أداء برنامج تأهيلي للتعافي من جراحة الترقوة، فتم منحه راحة عدة أيام قبل البدء فى برنامج تأهيلي للتعافي من إصابة الأمامية وبرنامج آخر للتعافى من إصابة الترقوة.

وتعرض رضا سليم لإصابة في الكتف خلال مباراة صن داونز بالدوري الأفريقي في نوفمبر الماضي أجرى على أثرها جراحة في الترقوة.

ويعود الأهلي للتدريبات 11 يناير الجاري بعد إنتهاء الإجازة التي حصل عليها الفريق مؤخراً بعد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والسوبر المصري.