شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يمنح ياو أنور إجازة قصيرة لزيارة أسرته بعد موافقة إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مسئولو نادى الإسماعيلى على طلب التوجولى ياو أنور بالحصول على إجازة قصيرة لزيارة أسرتها بدولة توجو وإنهاء بعض الالتزامات العائلية، وجاء ذلك بعد موافقة الجهاز الفنى والذى سيحدد موعد سفره خلال الأيام المقبلة وتقوم الإدارة ببدء إجراءات عودته قبل سفره حتى لا يحدث أي تأخير عند العودة.

وحقق فريق الإسماعيلى الفوز على فريق بورفؤاد بهدفين نظيفين، فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء الخميس على استاد الإسماعيلية، فى إطار استعداد الفريق لمواجهة الداخلية في كأس رابطة الأندية المحترفة.

وسجل أهداف الإسماعيلي حازم مرسى وعمرو السعيد، فى المباراة التى أشرك فيها إيهاب جلال كل اللاعبين الذين لم يشاركوا في مواجهة المصرى في بطولة الدوري.

وأسفرت قرعة كأس الرابطة المصرية عن وقوع الإسماعيلى برفقة سيراميكا وإنبى والداخلية في المجموعة الثالثة، وتم تصنيف الأندية بناء على ترتيب الموسم الماضي، بينما سيراميكا على رأس مجموعة بصفته حامل اللقب.