شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يمنح ياو أنور إجازة قصيرة لزيارة أسرته بعد موافقة إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر
وحقق فريق الإسماعيلى الفوز على فريق بورفؤاد بهدفين نظيفين، فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء الخميس على استاد الإسماعيلية، فى إطار استعداد الفريق لمواجهة الداخلية في كأس رابطة الأندية المحترفة.
وسجل أهداف الإسماعيلي حازم مرسى وعمرو السعيد، فى المباراة التى أشرك فيها إيهاب جلال كل اللاعبين الذين لم يشاركوا في مواجهة المصرى في بطولة الدوري.
وأسفرت قرعة كأس الرابطة المصرية عن وقوع الإسماعيلى برفقة سيراميكا وإنبى والداخلية في المجموعة الثالثة، وتم تصنيف الأندية بناء على ترتيب الموسم الماضي، بينما سيراميكا على رأس مجموعة بصفته حامل اللقب.
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