شكرا لقرائتكم خبر عن إلياس الجلاصي يتوجه إلى تونس وغيلاس قناوي إلى الجزائر قبل انطلاق كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالنادي المصري، عن غياب ثنائي الفريق، غيلاس قناوي وإلياس الجلاصي، عن مواجهة المقاولون العرب المقبلة بكأس الرابطة، وأكد المصدر في تصريحات لليوم السابع، سفر الثنائي إلى بلادهما لانهاء بعض الأمور.

وتوجه اللاعب غيلاس قناوي صانع ألعاب النادي المصري، إلى الجزائر لترتيب أوراق الخدمة العسكرية، كما سافر اللاعب إلياس الجيلاسي لاعب الفريق البورسعيدي أيضا إلى تونس لترتيب بعض الأمور الشخصية في تونس.

وأسفرت قرعة كأس الرابطة عن تواجد النادى المصرى بالمجموعة الرابعة رفقة أندية المقاولون العرب و البنك الأهلى و الجونة، وكان المصري قد خسر نهائي النسخة الماضية من كأس الرابطة، عقب الهزيمة أمام سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدف.

وعاد فريق الكرة الأول بالنادى المصرى، إلى التدريبات استعداداً لمواجهة المقاولون العرب، والتى تجمع الفريقين فى الخامسة مساء الثلاثاء المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة.

ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 16 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 9 مباريات، حيث فاز في 5 لقاءات، وخسر 3 مواجهات أخرى، وتعادل في لقاء وحيد، وسجل لاعبو المصري 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 14.