شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة البارالمبية: المدينة الأولمبية نقلة حضارية ضخمة وصديقة لذوى الاعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية ان المدينة الرياضية نقلة حضارية ضخمة ، وهي من المدن الصديقة للاشخاص ذوي الاعاقة

وأضاف حسام مصطفى فى تصريحات خاصة لليوم السابع ان مصر أصبحت مؤهلة لتنظيم بطولات العالم والدورات الاولمبية والبارالمبية

وأضاف مصطفى ان اللجنة البارالمبية كانت من اوائل الهيئات الرياضية التي نظمت العديد من البطولات في العاصمة الادارية كما نظمت مؤتمر التصنيف الدولي في فندق المدينة الرياضية المجهز للاشخاص ذوي الاعاقة

واختتم رئيس البارالمبية ان مصر علي ابواب ان تكون عاصمة الرياضة العالمية بفضل متشأتها الرياضية والطفرة التى تشهدها.

وتقام مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية على مساحة 450 فدانا وتشمل استادا لكرة القدم، ويسع 90 ألف متفرج وصالة مغطاة تسع لـ 15 ألف متفرج وأخرى لـ 8 آلاف متفرج، تحتوى على مجمع حمامات سباحة أوليمبى .. ومجمعات تنس وإسكواش وفروسية ومستشفى للطب الرياضى، كما تحتوي على فنادق ومسرح مكشوف وملاعب مفتوحة وميادين للرماية والقوس والسهم.