شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فخر الدين بن يوسف بكسر في عظام اليد اليمنى وغيابه عن مران المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبت الفحوصات الطبية التي خضع لها فخر الدين بن يوسف مهاجم النادي المصري، تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمود الشحات، إصابة اللاعب بكسر بسيط في عظام اليد اليمني و تم عمل جبيرة لتثبيت الكسر وسينتظم اللاعب في التدريبات خلال أيام.

وأسفرت قرعة كأس الرابطة عن تواجد النادى المصرى بالمجموعة الرابعة رفقة أندية المقاولون العرب و البنك الأهلى و الجونة، وكان المصري قد خسر نهائي النسخة الماضية من كأس الرابطة، عقب الهزيمة أمام سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدف.

وعاد فريق الكرة الأول بالنادى المصرى، إلى التدريبات استعداداً لمواجهة المقاولون العرب، والتى تجمع الفريقين فى الخامسة مساء الثلاثاء المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة.

ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 16 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 9 مباريات، حيث فاز في 5 لقاءات، وخسر 3 مواجهات أخرى، وتعادل في لقاء وحيد، وسجل لاعبو المصري 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 14.