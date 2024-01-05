شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعة ملاعب وصالات مدينة مصر الأولمبية الدولية .. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بجودة وسعة جماهير تطابق المواصفات العالمية، ظهرت مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية فى أبهى صورها باستضافتها لمعسكر المنتخب الوطني الذي يستعد لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها يوم 13 يناير الجاري بكوت ديفور.

وخطف ستاد المدينة الأولمبية الأنظار بعدما ظهرت صوره في تدريبات الفراعنة بمدرجات عملاقة وأرضية مميزة تطابق المواصفات العالمية، ونستعرض سعة ملاعب وصالات المدينة الأولمبية في السطور التالية:

- تقام على مساحة 450 فدانا

- ستاد كرة يتسع لـ 90 ألف متفرج

- صالة مغطاة تسع لـ 15 ألف متفرج وأخرى لـ 8 آلاف متفرج

- ملعب الاسكواش بسعة 1000 متفرج

- مجمع للتنس بسعة 3500 متفرج

- مجمع حمامات سباحة أولمبى بسعة 5000 متفرج

وتقام مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية على مساحة 450 فدانا وتشمل استادا لكرة القدم، ويسع 90 ألف متفرج وصالة مغطاة تسع لـ 15 ألف متفرج وأخرى لـ 8 آلاف متفرج، تحتوى على مجمع حمامات سباحة أوليمبى .. ومجمعات تنس وإسكواش وفروسية ومستشفى للطب الرياضى، كما تحتوي على فنادق ومسرح مكشوف وملاعب مفتوحة وميادين للرماية والقوس والسهم.

وتعتبر مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية أكبر مدينة أولمبية متكاملة ومقرها العاصمة الإدارية الجديدة وهى إحدى ثمار اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسى الذى وجه بالاهتمام بتطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية وفق أعلى المعايير والمواصفات الدولية لتشغيلها بأعلى كفاءة أمام استضافة الأحداث والفعاليات والبطولات العالمية والأفريقية.