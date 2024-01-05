شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام: استاد مصر بالعاصمة الإدارية "عالمى" وجاهز لاستضافة أكبر المباريات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أشاد جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، بالمدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تستضيف معسكر منتخب مصر الأول قبل بطولة أمم أفريقيا في كوت ديفوار التي تنطلق 13 يناير الجاري.
وقال جمال علام إن استاد مصر بمدينة مصر الأولمبية هو استاد عالمي بمعنى الكلمة، وجاهز لاستضافة أكبر المباريات العالمية، ما يؤكد مواصلة دعم الدولة المصرية للرياضة للنهوض بها وتطويرها.
وتقام مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية على مساحة 450 فدانا وتشمل استادا لكرة القدم، ويسع 90 ألف متفرج وصالة مغطاة تسع لـ 15 ألف متفرج وأخرى لـ 8 آلاف متفرج، تحتوى على مجمع حمامات سباحة أوليمبى، ومجمعات تنس وإسكواش وفروسية ومستشفى للطب الرياضى، كما تحتوى على فنادق ومسرح مكشوف وملاعب مفتوحة وميادين للرماية والقوس والسهم.
وتعتبر مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية أكبر مدينة أولمبية متكاملة ومقرها العاصمة الإدارية الجديدة وهى إحدى ثمار اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسى الذى وجه بالاهتمام بتطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية وفق أعلى المعايير والمواصفات الدولية لتشغيلها بأعلى كفاءة أمام استضافة الأحداث والفعاليات والبطولات العالمية والأفريقية.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز