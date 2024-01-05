شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام: استاد مصر بالعاصمة الإدارية "عالمى" وجاهز لاستضافة أكبر المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، بالمدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تستضيف معسكر منتخب مصر الأول قبل بطولة أمم أفريقيا في كوت ديفوار التي تنطلق 13 يناير الجاري.

وقال جمال علام إن استاد مصر بمدينة مصر الأولمبية هو استاد عالمي بمعنى الكلمة، وجاهز لاستضافة أكبر المباريات العالمية، ما يؤكد مواصلة دعم الدولة المصرية للرياضة للنهوض بها وتطويرها.