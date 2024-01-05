شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة رياضية عالمية على أرض مصرية.. جولة فى مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وخطف استاد المدينة الأولمبية الأنظار بعدما ظهرت صوره في تدريبات الفراعنة بمدرجات عملاقة وأرضية مميزة تطابق المواصفات العالمية، ونستعرض أهم معالم المدينة الأولمبية في السطور التالية: - تقام على مساحة 450 فدانا. - تضم ستاد كرة قدم يتسع لـ 90 ألف متفرج. - تضم صالة مغطاة تسع لـ 15 ألف متفرج وأخرى لـ 8 آلاف متفرج. - تحتوى على مجمع حمامات سباحة أوليمبى. - تضم مجمعات تنس وإسكواش وفروسية ومستشفى للطب الرياضى. - ملعب الاسكواش بسعة 1000 متفرج ومجمع للتنس بسعة 3500 متفرج ومجمع حمامات سباحة أولمبى بسعة 5000 متفرج وميادين للرماية (الخرطوش والإليكترونية واليدوية) وميدان للقوس والسهم ومجمع للفروسية وملاعب للتدريب ومستشفى للطب الرياضى وملاعب مفتوحة. - (10 ملاعب كرة خماسية). - ملاعب كرة طائرة و كرة سلة وكرة شاطئية وملعب هوكى وملاعب أخرى متعددة الأغراض. - مسرح رومانى مكشوف وفنادق وشاليهات وبنوك ومناطق للخدمات ومبانى ادارية ومبنى المراسم وساحات للجمهور مزودة بشاشات عرض عملاقة. - تحتوى على تراك للمشى والجرى طوله 3 كم. - صالة للألعاب القتالية وأخرى خاصة لذوى القدرات الخاصة وصالة للجمباز.

صرح عالمي

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