شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يهزم الفريق الأول بنادي بورتو السويس 4/1 وديا فى ختام معسكره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض على الفريق الأول بنادي بورتو السويس بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم على الملعب الفرعى لاستاد القاهرة في ختام معسكر الفراعنة الصغار.

وسجل أهداف منتخب مصر في المباراة كل من معتز محمد ومهند محمد وخالد كباكا ومحمد الشرقاوي. ودفع وائل رياض المدير الفني بتشكيلين مختلفين أثناء المباراة، لمنح الفرصة لجميع اللاعبين المتواجدين في المعسكر.

وكان المنتخب بدأ معسكره الاثنين الماضي بالقاهرة بمشاركة 30 لاعبا بينهم اثنان محترفان هما دياب مطاوع لاعب لاتينا كالتشيو الإيطالى، ومصطفى نبيل لاعب بوريا دريسن الألمانى. وشهدت المباراة حضور اللواء حلمى مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.