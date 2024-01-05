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منتخب الشباب يهزم الفريق الأول بنادي بورتو السويس 4/1 وديا فى ختام معسكره

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القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض على الفريق الأول بنادي بورتو السويس بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم على الملعب الفرعى لاستاد القاهرة في ختام معسكر الفراعنة الصغار.

 

وسجل أهداف منتخب مصر في المباراة كل من معتز محمد ومهند محمد وخالد كباكا ومحمد الشرقاوي. ودفع وائل رياض المدير الفني بتشكيلين مختلفين أثناء المباراة، لمنح الفرصة لجميع اللاعبين المتواجدين في المعسكر.

 

وكان المنتخب بدأ معسكره الاثنين الماضي بالقاهرة بمشاركة 30 لاعبا بينهم اثنان محترفان هما دياب مطاوع لاعب لاتينا كالتشيو الإيطالى، ومصطفى نبيل لاعب بوريا دريسن الألمانى. وشهدت المباراة حضور اللواء حلمى مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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