شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يحدد 15 ألف مشجع لحضور بطولة أمم أفريقيا.. وأون سبورت تنقل المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصفحة الرسمية لاتحاد كرة اليد عن تحديد 15 ألف مشجع لحضور بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر يناير الجارى باستاد القاهرة، وفقا لتأكيدات عاصم السعدنى مدير البطولة.

كما أكد السعدنى نقل قناة أون تايم سبورتس لمباريات البطولة، مشيرا إلى أنه لا توجد أى اعتذارات من أى منتخبات.

وتستضيف مصر كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير الحالى، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، ويتأهل الفائز باللقب إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويواجه متصدر المجموعة الثانية "مجموعة مصر" وصيف المجموعة الرابعة "مجموعة تونس"، بينما سيلاقي وصيف المجموعة الثانية متصدر المجموعة الرابعة في ربع نهائي البطولة.

وحال فوز مصر وتونس في الدور ربع النهائي سيلعب المنتخبين في نصف النهائي.

مجموعات كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2024:

المجموعة الأولى: كاب فيردي - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - رواندا.

المجموعة الثانية: مصر - غينيا - الكاميرون - الكونغو برازافيل.

المجموعة الثالثة: المغرب - الجزائر - الجابون - ليبيا.

المجموعة الرابعة: تونس - أنجولا - نيجيريا – كينيا.