شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات الحالة الصحية للعامرى فاروق بعد 57 يوما فى الغيبوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالنادى الأهلي تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق نائب رئيس النادي الأحمر، بسبب مروره بوعكة صحية كبيرة خلال الفترة الحالية، وعلى إثرها يتواجد فى أحد المستشفيات فى غيبوبة تامة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "ما زال العامرى فاروق في الغيبوبة لليوم الـ57 ولكن يوجد تحسن بسيط في التحاليل والإشاعات ولكن مازال بعيد عن المعدل الطبيعي".

ويخضع العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق، خلال الساعات القليلة المقبلة، لفحص شامل بمعرفة كونسولتو طبي من كبار الأطباء المختصين؛ لبحث إمكانية سفره خارج البلاد، ومن ثم عرض قرارهم النهائي على الخبراء الأجانب بأحد المستشفيات بأوروبا؛ للتأكيد على اتمام عملية السفر لاستكمال العلاج على النحو الأمثل، دون أن يتعرض لأي انتكاسة صحية.

جاء ذلك خلال التواصل والتشاور المستمر بين مجلس إدارة النادي الأهلي، وأسرة الوزير العامري فاروق؛ للعمل على توفير أحسن العلاج وكامل الرعاية الطبية له بأحد المستشفيات الكبرى خارج البلاد؛ حتى يتجاوز هذه المحنة الصحية.

ويمكث العامري فاروق، في أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، من 7 نوفمبر الماضي عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، وأجرى العامري فاروق 5 عمليات جراحية في المخ، خلال الأيام الماضية، عقب إصابته بنزيف في المخ ودخوله في غيبوبة.