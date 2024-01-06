شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادي الزمالك اليوم الجمعة 5/ 1/ 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الجمعة، الموافق 5/ 1/ 2024 العديد من الأخبار الهامة، جاء أبرزها.. الزمالك يدرس ملفات الأجانب المرشحين لتدريب الفريق، وكمال درويش: عودة طارق حامد للزمالك يوازى انتقال التوأم حسن للقلعة البيضاء.

رئيس نادى البنك الأهلى: ننتظر حل الزمالك لأزمة القيد لاتمام صفقة محمد عبد الغنى

أكد أشرف نصار رئيس نادى البنك الأهلى، إنه لم يتم الاتفاق على انتقال محمد عبد الغني مدافع الزمالك، إلى صفوف البنك خلال الانتقالات الشتوية الحالية بشكل رسمى.

كيف يفكر الزمالك في إنهاء أزمة "القيد"؟

لا صوت يعلو فوق صوت خل أزمة القيد فى الزمالك حتى يتمكن الفريق من التحرك فى اكثر من ملف متعلق بإيقاف القيد، منها ملف المدرب الاجنبى وتجديد عقود اللاعبين بالإضافة إلى التفاوض مع لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق الأبيض خلال الميركاتو الشتوى .

أحمد فتوح في ذكرى تأسيس الزمالك: أنا المغرم المتيم.. 113 سنة في حب القلعة البيضاء

احتفل أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك والمنتخب الوطني، بذكرى تأسيس القلعة البيضاء والتي توافق اليوم الخامس من يناير.

حسين لبيب يحيى ذكرى تأسيس نادي الزمالك الـ 113

حرص حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، علي إحياء ذكري تأسيس القلعة البيضاء الـ 113، حيث أسس الزمالك فى 5 يناير عام 1911 كنادٍ رياضى وثقافى واجتماعى يحمل اسم "نادى قصر النيل"، وتولى جورج مرزباخ، رئيس المحاكم المختلطة فى مصر آنذاك، رئاسة النادى.

ذكرى تأسيس الزمالك.. حكاية 79 بطولة للفارس الأبيض فى الساحرة المستديرة

تمر، اليوم الجمعة، ذكرى 113 عاما على إنشاء نادى الزمالك وهو أحد قطبى الكرة المصرية عبر تاريخ حافل بالإنجازات والبطولات والألقاب، منذ تأسيسه فى 5 يناير عام 1911 كنادٍ رياضى وثقافى واجتماعى يحمل اسم "نادى قصر النيل"، وتولى جورج مرزباخ، رئيس المحاكم المختلطة فى مصر آنذاك، رئاسة النادى، وفى عام 1913 انتقل مقر النادى عند تقاطع شارع 26 يوليو ورمسيس الحاليين فى مكان مبانى (الشهر العقارى ودار القضاء العالى) وتغير اسمه إلى المختلط نسبة إلى المحاكم المختلطة والتى كان أحد أفرادها "سعد زغلول" رائد الحركة الوطنية المصرية.

موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام الوحدة الإماراتى ودياً خلال توقف الدورى

يستعد الزمالك للمشاركة فى دورتين وديتين بدولة الإمارات فى الفترة من 24 يناير حتى 29 من ذات الشهر، للوقوف على جاهزية اللاعبين والاطمئنان على مستوى البدلاء واستغلال فترة التوقف الدولى بالشكل الأمثل.

معتمد جمال يؤهل سامسون ونداى.. والأبيض يستأنف التدريبات غدا

وضع الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة معتمد جمال، برنامجاً تدريبياً للثنائي ابراهيما نداى و سامسون اكينولا، لاعبا الفريق لتنفيذه، بعد عودتهما إلى القاهرة فى الساعات الماضية، حيث حصلت على إجازة غادرا فيها إلى بلادهما بإذن من الجهاز الفنى للفريق فى ظل توقف مسابقة الدورى بسبب ارتباط المنتخب بخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية.

الزمالك يدرس ملفات الأجانب المرشحين لتدريب الفريق

يدرس مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب اكثر من سيرة ذاتية لعدد من المدربين الاجانب لتولى المهمة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، ليكمل مشوار معتمد جمال مع الزمالك والذى قاد الفريق بعد رحيل اوسوريو الذى تم توجيه الشكر له. خالد عبد الفتاح: ممكن ألعب للزمالك لو الأهلى استغنى عنى أكد خالد عبد الفتاح لاعب النادى الأهلى أنه لا يتحمل مسئولية خسارة الأهلى أمام فلامنجو بكأس العالم للأندية، لكنه كان متخوفا أن تحمله الجماهير المسئولية.

كمال درويش: عودة طارق حامد للزمالك يوازى انتقال التوأم حسن للقلعة البيضاء