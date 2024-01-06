شكرا لقرائتكم خبر عن وليد العطار: المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية طراز عالمى ومعسكر المنتخب مثالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن الأجواء مثالية في معسكر منتخب مصر الأول بالمدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشددا على أن استاد مصر بمدينة مصر الأولمبية هو استاد عالمي بمعنى الكلمة، وتم إنشاؤه على أحدث طراز ليضاهي أكبر الملاعب العالمية.

وأضاف العطار أن المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة تمثل طفرة غير مسبوقة للرياضة المصرية لما تمتلكه من مقومات وإمكانيات، لاستضافة أهم وأكبر الأحداث الرياضية العالمية.

يذكر أن المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة تبلغ مساحتها 93 فدانا، وتضم 4 صالات مغطاة منها الصالة الرئيسية التي استضافت بطولة العالم لليد، وبها تراك طوله 3 كم، وتضم 4 ملاعب كرة قدم منها 2 مغطاة بالنجيل الصناعى ومثلهما بالنجيل الطبيعى.