شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو ومصطفى محمد وعبد المنعم للجماهير: مش مهم مين أحسن المهم نشجع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمي للمنتخب الوطني عبر فيس بوك فيديو لثلاثي المنتخب، أحمد سيد زيزو، محمد عبد المنعم، ومصطفى محمد، خلال متابعتهم لتعليقات الجماهير، من داخل معسكر المنتخب المقام حالياً بالعاصمة الإدارية الجديدة استعدادا لأمم أفريقيا التي تنطلق بكوت ديفوار يوم 13 يناير الجاري.

وقال عبد المنعم موجهاً حديثه لزيزو: "واحد كاتب زيزو أحسن لاعب في مصر"، ليرد زيزو: "واحد بيقولك أحسن مدافع والله"، قبل أن يتدخل مصطفى محمد قائلا: "إيه ده مش أنا كنت معاكم ولا إيه.. مش مهم مين أحسن من مين المهم نشجع مصر".

وقرر الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا استدعاء مهند لاشين لصفوف المنتخب للانضمام للقائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير الجاري، بعد إصابة أحمد نبيل كوكا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة موزمبيق على ملعب "فيلكس أوفوي" بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بـ كأس الأمم الأفريقية.