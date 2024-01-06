شكرا لقرائتكم خبر عن ناقد رياضي لـ "التاسعة": معسكر المنتخب في العاصمة الإدارية ناجح بكل المقاييس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الناقد الرياضي، محمد عراقي، إن منتخب مصر سيخوض مباراة ودية أمام تنزانيا الأحد المقبل، على ملعب ستاد القاهرة، ثم سيحصل اللاعبين على يوم راحة، وبعدها يتوجهون إلى الكوت ديفوار للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية هدير أبو زيد، ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "المعسكر المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، معسكر ناجح بكل المقاييس، والملعب في العاصمة الإدارية لم نكن نتخيل أننا يمكن أن يكون لدينا ملاعب بهذه الفخامة والقوة".

وقال: "جميع اللاعبين أشادوا بالملعب الذي تجرى عليه التدريبات في العاصمة الإدارية الجديدة، وأشادوا بأرضيته وخاصة المحترفين، ومن المؤكد أن الظروف في كوت ديفوار لن تكون سهلة".

وتابع: "مسؤولي اتحاد الكرة سافروا أكثر من مرة إلى كوت ديفوار للتأكد من فندق الإقامة والملاعب، ورصدوا ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، والمواصلات صعبة وهناك زحام شديد، ولكن الجهاز الإداري للمنتخب حاول قدر الإمكان توفير سبل الراحة للاعبين".