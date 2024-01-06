الامارات | ماراثون دبي يعود لمساره السابق.. ويؤهل إلى أولمبياد باريس 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 06 يناير 2024

سيد مصطفى - دبي

يُغلق اليوم، باب التسجيل للمشاركة في ماراثون دبي الدولي، الذي ينطلق صباح غدٍ، بمشاركة نخبة من كبار العدائين والعداءات من مختلف دول العالم، ويقام بدعم من مجلس دبي الرياضي، ويشمل ثلاثة سباقات، هي: (سباق المحترفين لمسافة 42.195 كيلومتراً، وسباق 10 كيلومترات للهواة، وسباق 4 كيلومترات للمبتدئين)، لجميع الفئات من الرجال والسيدات وأصحاب الهمم من كل الجنسيات من داخل الدولة وخارجها.

ويعود الماراثون في نسخته الجديدة إلى مساره السابق على طريق أم سقيم امتداداً إلى شارع جميرا وشارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث يمر خلاله المتسابقون على أبرز المنشآت السياحية في دبي، وأبرزها برج العرب ومدينة جميرا وجزيرة النخلة.

وكشفت اللجنة المنظمة لماراثون دبي الدولي أن المتسابقين يمكنهم الحصول على فرصة التأهل لأولمبياد باريس 2024، خصوصاً أن الماراثون ضمن السباقات الدولية للحصول على نقاط تصنيفية للمشاركين للوصول إلى الأولمبياد، نظراً لإقامته تحت مظلة الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وقال أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، في مؤتمر صحافي عقد أمس في فندق سيرو ون زعبيل: «إن ماراثون دبي يملك تاريخاً كبيراً، على مستوى الأحداث الرياضية ليس في دبي فقط، وإنما على مستوى المنافسات العالمية في هذه السباقات».

وأضاف: «لقد ترك ماراثون دبي بصمة واضحة من خلال أعداد المشاركين أو الأرقام التي تحققت في السابق، ويبقى طموحنا الدائم الوصول في كل نسخة إلى الأفضل، ومع النسخة الـ23 نتمنى الوصول إلى 20 ألف مشارك خلال الساعات المتبقية قبل إغلاق باب التسجيل، كما أتمنى أن يستمتع الجميع بهذا الحدث العالمي، في ظل التعاون الملموس من كل الداعمين للحدث لإنجاحه فنياً وتنظيمياً، ونود أن نشكر أيضاً اتحاد ألعاب القوى واللجنة المنظمة على دورهما ودعمهما للماراثون».

ويحظى ماراثون دبي 2024 بدعم من مجلس دبي الرياضي، وأديداس، وسوق دبي الحرة، وإكسيد من الغرير، وشبكة راديو القناة الرابعة، ومجموعة آي تي بي الإعلامية، ومياه بيسليري، وبيوفريز، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشرطة دبي، وخدمة الأمين، وبلدية دبي، وفندق سيرو ون زعبيل.

وحضر المؤتمر الصحافي الخاص بالماراثون أيضاً، رئيس اتحاد ألعاب القوى، اللواء الدكتور محمد المر، والمنسق العام لماراثون دبي المستشار أحمد الكمالي، والأمين العام المساعد لمجلس دبي الرياضي ناصر أمان آل رحمة، ومدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي علي عمر، والمدير العام للماراثون بيتر كونيرتون.

من جهته، شدد اللواء الدكتور محمد المر، على أن خطط اتحاد ألعاب القوى تهدف إلى دعم كل أنشطة ألعاب القوى التي تقام في الدولة، وماراثون دبي يؤكد اهتمام كل المسؤولين بألعاب القوى، وقال: «إن نجاح النسخ السابقة مكَّن ماراثون دبي من الحصول على ترتيب عالمي متقدم للغاية من خلال نوعية وأسماء المشاركين والترتيبات المُطبقة عالمياً في إجراءات التنظيم، ونحن حريصون على الحفاظ على السمعة الجيدة لماراثون دبي».

بدوره، قال المستشار أحمد الكمالي إنه كان شاهداً على كل النسخ السابقة لماراثون دبي، والذي انطلق في 27 نوفمبر 1998، بدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأضاف: «لدينا العديد من الذكريات الجميلة جمعناها من النسخ السابقة التي شهدت تطورات كبيرة شهد لها الاتحاد الدولي للعبة، ورؤساء الاتحادات الوطنية والعداءون الذي شاركوا عبر 22 نسخة سابقة، وهذا ما تحقق بفضل دعم مؤسسات دبي، وفي مقدمها مجلس دبي الرياضي، وأشكر من أسهم في إنجاح الحدث طوال تاريخه، وشكراً لكل الداعمين، ونتمنى نجاح النسخة الجديدة».

من جهة أخرى، منحت اللجنة المنظمة المتسابقين والجماهير الحاضرة ممن يحملون تأشيرة إقامة سارية في الدولة أو رخصة قيادة، فرصة الفوز بسيارة سيتم السحب عليها عقب انتهاء السباق.

سعيد حارب:

ماراثون دبي ترك بصمة واضحة، من خلال أعداد المشاركين

أو الأرقام التي تحققت.

محمد المر:

نجاح النسخ السابقة مكَّن ماراثون دبي من الحصول على ترتيب عالمي متقدم.

أحمد الكمالي:

أشكر من أسهم في إنجاح الحدث طوال تاريخه، وشكراً لكل الداعمين.